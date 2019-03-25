Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор

25.03.2019 22:28

С 1 апреля 2019 года Министерство здравоохранения прекращает финансирование лечения пациентов, которые еще не заключили договор с семейными врачами. Однако это не значит, что возможности подписать декларацию больше не будет.

Об этом рассказала менеджер "Реанимационного пакета реформ" Светлана Бубенчикова, пишет Обозреватель.

Она отметила, что граждане, которые не успели ранее заключить договор, могут без проблем сделать это позднее.

"Человек в этот период может работать за границей или уехать в командировку, поэтому не успевает подписать договор. После 1 апреля он без проблем может выбрать педиатра, терапевта и подписать декларацию. Единственное, что касается больше больниц, поскольку от этого зависит их бюджет, – с 1 апреля прекращается финансирование стандартной субвенции, которая была по списках пациентов без деклараций. Хотя, врачи говорят, что в клиниках уже даже не принимают это во внимание, а формируют свои бюджеты", – сказала она.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что в случае неотложного состояния пациента, у которого нет декларации, врач должен оказать ему помощь. Если это что-то обычное, то, по словам Супрун, граждане должны обращаться к терапевту, с которым заключался договор.

Источник: https://from-ua.com