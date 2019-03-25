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«Мы переходим к борьбе по всей стране»: лидер «Нацкорпуса» сделал громкое заявление
Глава «Национального корпуса», нардеп Андрей Билецкий заявил, что активисты намерены перейти к более серьезным действиям, чем протесты. Об этом он заявил во время акции протеста в Киеве.
Так, Билецкий отметил:
«Власть показала, что не является властью, а режимом мародеров. Месяц они отказываются сажать Свинарчука за решетку. Это означает, что эти люди — обычная банда, которой ни в коем случае нельзя давать возможность оставаться у власти. Это плохой пример и для остальных не очень хороших людей, которые рвутся сейчас в президенты».
При этом он уточнил, что организация меняет тактику борьбы и пообещал «похоронить» действующую власть:
«Будем выходить в поле, бороться с незаконными агитационные сетками, фальсификациями выборов, которые делаются на деньги, в том числе украденные в крови солдат. Это была последняя на ближайшее время акция на Банковой, теперь мы переходим к борьбе с режимом мародеров по всей стране, регионам, областям и городах. Они хоронят дела мародеров, мы похороним эту власть».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы президента, Андрей Билецкий
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