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На выборах президента Украины не будет российских наблюдателей: подробности
Страна-агрессор Российская Федерация решила, что не будет направлять своих наблюдателей на выборы украинского президента, которые состоятся уже в ближайшее воскресение, 31 марта.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ. «Россия вынуждена отказаться от направления наблюдателей на выборы президента Украины, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — сказано в тексте сообщения.
Ранее в интервью «Интерфакс – Украина» министр иностранных дел Украины Павел Климкинзаявил, что наблюдателей от России, имена которых присутствуют в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не зарегистрируют на выборы-2019. При этом глава ведомства сослался на соответствующий закон, принятый депутатами Верховной Рады.
«С моей точки зрения, это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. Более того, Верховная рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет», - сказал министр.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, наблюдатели, выборы президента
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