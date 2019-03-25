От штрафа до тюрьмы: на украинцев "охотятся" из-за отсутствия документа

25.03.2019 08:45

Украинцев, которые решили поехать за рубеж на автомобиле, пропустят через границу только в случае наличия сертификатов международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта»

Автоматическая проверка этих документов на всех пунктах пропуска работает уже больше месяца. Они все подключены к базе данных, что позволяет сотрудникам ГПСУ контролировать наличие сертификатов.

По информации Государственной пограничной службы, происходит взаимообмен данных между базами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и информационно-телекоммуникационной системой пограничного контроля Госпогранслужбы.

«Таким образом, пограничники при оформлении граждан, пересекающих государственную границу Украины автомобилями украинской регистрации, сразу на месте проверяют действительность страховых полисов. Если в базе данных страхового бюро пограничники обнаружат отсутствие информации о заключении соответствующего договора, то транспортное средство не пропускается через границу», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что, в соответствии с законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», в случае выезда транспортного средства, зарегистрированного в Украине, в страны-члены международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» владелец такого транспортного средства обязан иметь действующий договор международного страхования.

Уже в первые дни после начала постоянной работы автоматизированной системы проверки в Украине (с 11 февраля) пограничники обнаружили почти 20 поддельных страховых сертификатов, 27 недействительных и около двух тысяч автомобилей было не пропущено из-за отсутствия сертификатов.

За фальсификацию документов автовладельцам придется дорого заплатить: штраф до 50 тыс. грн или понести наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

За подделку документов в соответствии с действующим законодательством также предусмотрен штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от 6 месяцев, или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

Источник: https://from-ua.com