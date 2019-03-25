По 7 гривен бонусного навара с каждой капусты и не только: еще один «лохотрон» в супермаркетах

25.03.2019 21:03

Возмущенный покупатель с Киевщины написал гневный пост в Фейсбуке. Александр Мазуренко рассказал, как его обвесили в супермаркете, в группе "Боярка".

На контрольных весах в овощном отделе мужчина взвесил капусту, чтобы знать, хватит ли у него денег на покупку. После расчета на кассе он обнаружил, что в чеке выбит вес другой - почти на 300 граммов больше.

"Сразу подхожу к охраннику и прошу, чтобы он прошел со мной к контрольным весам. Показываю ему чек и данные на табло. Идем к кассирше. Показываю ей фото контрольных весов и чек, спрашиваю: как так? И тут она говорит, что контрольные весы – это приблизительный вес, а на кассе – точный",

– написал в своем посте Александр Мазуренко.

Так как в машине его ожидали жена с маленьким ребенком, отец семейства не стал разбираться дальше, но сам факт «лохотрона» его нешуточно возмутил. Он резонно интересуется:

"Какие там масштабы за день, месяц, год, если с каждой капусты - по 7 грн?"

Обвес в торговых сетях – явление распространенное. Манипулировать с весами особенно любят на стихийных рынках. Погрешность в показаниях приборов - от 5 до 30%. Так торговцы увеличивают объем продаж, а это премии. Плюс, свои собственные хищения и промахи зачастую надо хитроумно компенсировать.

Что делать обманутому покупателю? Сразу вызывать администратора магазина. Можно оставить заявку в call-центре 1551 (контактный центр Киева), где обещают перенаправить вашу жалобу куда следует.

Можно составить жалобу в Госпродпотребслужбу. Нужно указать, что измерительные приборы в конкретном магазине дают неправильные показания. Это будет поводом для проверки.

Источник: http://kr24.com.ua