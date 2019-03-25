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Президентские выборы: украинцы назвали лидеров избирательной гонки

25.03.2019 13:15
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Президентские выборы: украинцы назвали лидеров избирательной гонки

Согласно итогам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 по 22 марта, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 32,1% украинцев.

После Зеленского в рейтинге следуют Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко (12,5%).

В пятерку лидеров вошли Юрий Бойко (10,4%) и Анатолий Гриценко (6,9%).

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, лидер, выборы президента
 
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