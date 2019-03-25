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Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана
25 марта - день памяти святого преподобного Феофана Исповедника - византийского монаха, летописца и богослова. В народе "Феофан – проломи наст". В этот день продолжали встречать весну, наблюдали за пробуждением природы, по некоторым признакам и явлениям судили о том, каким будет текущий год, пишут Подробности.
"Символом дня" считалась лошадь. В день Феофана-исповедника к ней относились с особенным почтением. Ведь совсем скоро должны начаться полевые работы. А лошадь при пахоте и посеве была незаменимой помощницей для крестьянина! Поэтому наряду с коровой, лошадь считалась кормилицей.
На Феофана с лошадьми проводили обряды, защищающие животных от порчи, сглаза и болезней. Считалось, что если лошадь напоить водой, в которой лежала серебряная или золотая монетка, она весь год болеть не будет.
Подготовка к началу сельскохозяйственного года заключалась и в некоторых обрядах, которые со временем прочно закрепились в устном народном творчестве. Например, в народных приметах.
Приметы на 25 марта
- Туман с утра - хорошо уродятся лен и конопля.
- Чтобы уродилась конопля, хозяйка дома должна была в этот день три раза объехать верхом на кочерге конопляное поле.
- Покормить птиц льняным семенем - к хорошему урожаю льна.
- Если на Феофана лошадь заболела - она либо умрет, либо долго не поправится. Но в любом случае, на поле этой весной она не поедет.
- Кони громко фыркают - пойдет дождь. Если они зафыркали в дороге - готовьтесь к неожиданной, но приятной встрече.
- Женщина перешагнула через лошадиную упряжь - коню тяжело будет работать.
- Лошадь в хлеву громко заржала - к счастью.
- Лед тонет, а не тает - к тяжелому, несчастному и голодному году.
- Деревья инеем покрыты - к дождливому июню.
- Установилась настоящая весенняя погода в этот день - лето будет ненастным.
- Туман поднимается вверх - к дождю. Опускается вниз - к солнечной погоде.
- Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек - его можно использовать в качестве оберега от любого зла. При этом гнездо надо оставить целым, разорять его - большой грех.
- Нельзя злится и ругаться - весь год будет несчастным.
Теги: Донбасс, религия, приметы, православие
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