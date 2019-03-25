"Путин его ненавидит", - журналист рассказал, кто должен стать следующим президентом Украины

25.03.2019 16:46

Украина в течение последних пяти лет под руководством действующего президента изменилась к лучшему больше, чем за предыдущие 25 лет.

Реформирование страны и произошедшие перемены должны были бы гарантировать уверенную победу Петру Порошенко на предстоящих выборах президента, однако ситуация в Украине обернулась парадоксом: около 50% граждан Украины испытывают к нему негативные чувства.

А 25% готовы избрать на пост президента шоумена и комика Владимира Зеленского. Об этом пишет журналист Андрей Нофенко, удивляясь парадоксальной ситуации накануне выборов в Украине.

Журналист пишет, если украинцы хотят трансформации страны в стабильную рыночную демократию, необходимо выбрать достойного президента, к которому враждебные российские власти испытывают наибольшую ненависть.

Нофенко отметил, что стать неотъемлемой частью развитого мира Украине позволит лишь осознанный и вдумчивый выбор, который украинцам вскоре предстоит сделать.



Источник: www.dialog.ua