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Украинцы получат по 1205 грн: кто и когда
Пенсионеры в апреле получат вторую часть одноразовой доплаты к пенсии в размере 1205 грн.
Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, передает "Укринформ".
По ее словам, одноразовая доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн выплачивается украинцам, которые получают пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет — женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривен, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4173 грн.
"Выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии", — заявила Ковпашко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, доплата, пенсии
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