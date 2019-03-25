В Украине подорожает доллар: что будет с курсом?

25.03.2019 10:14

В Украине курс доллара до 30 марта вырастет с 27,2 до 27,5-27,6 грн/$. При этом темпы подорожания американской валюты снизятся, а уже после выборов гривня может снова укрепиться.

Как поясняют аналитики, накануне крупных политических событий традиционно спрос на валюту превышает предложение. А это в свою очередь приводит к незначительному подорожанию доллара.

Главное:

подорожание валюты – кратковременное явление;

уже в апреле курс может снова опуститься;

В Национальном банке заявляют: значительных скачков не допустят.

Курс доллара будет расти, но ситуация под контролем

Уже несколько недель в Украине наблюдается плавный рост курса доллара. В отдельные дни гривня укреплялась, однако в целом девальвация продолжается с 11 марта. Часть экспертов связывала такое явление с выходом на валютной рынок "Укрзализници". Мол, они за короткий период купили большое количество долларов, в результате спрос увеличился, а предложение осталось на том же уровне.

В Национальном банке отказалась комментировать влияние отдельных участников рынка, однако при этом заявили: ситуация под контролем. Чтобы сгладить подорожания, НБУ начал повышать предложение и продал на рынке $100 млн. Большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении: наиболее вероятный курс до конца марта – около 27,6 грн/$

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн", – отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С таким же прогнозом соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он уверен, что девальвация закончится вместе с выборами, при этом курсовые качели будут двигаться по траектории до 27,6 грн/$ до 31 марта, и снова до 26,9 грн/$ в первой половине апреля.

"У нас валютный рынок чувствителен ко всему. Покамест видим ситуацию, когда спрос растет и среди населения, и среди крупных участников. Я бы сказал, что всю ситуацию можно объяснить одним словом: политика. Главное, что нужно помнить: колебания обычная ситуация на рынке", – рассказывает Мазуренко.

В то же время по оценкам финансового эксперта Егора Комова, на следующей неделе стоимость американской валюты в худшем случае достигнет 27,5 грн/$, при этом эксперт считает: вполне возможно, что коридор будет иметь крайне узкий диапазон в 10-15 коп./$.

“Доллар будет дорожать до 31 марта. Подорожание будет незначительным, но будет. Мы уже видим назревшую тенденцию. Что это значит? А ровным счетом ничего. В апреле будет ревальвация. Такие качели у нас наблюдаются из года в год", – отмечает Комов.

Что будет с курсом доллара в апреле

В апреле курс гривни стабилизируется около 27 грн/$, рассказывает аналитик Егор Комов. "Если период избирательной компании пройдет без особых осложнений, думаю, стоимость валюты будет ниже указанной отметки. В противном случае, учитывая настроения участников рынка, возможен коридор с верхней отметкой в 27,5 грн/$", – уверен аналитик.

В то же время в "Альпари" отмечают: исходя из последних заявлений всех кандидатов, они видят будущее сотрудничество с МВФ как одно из важных направлений в работе, от чего и зависит курс. "В связи с этим, уже под конец апреля мы имеем все шансы увидеть снижение курса до более низких отметок к 26,80 и ниже", – поясняют эксперты.

Таким образом, до выборов стоимость доллара может расти, а уже после кампании снова опустится ниже психологической отметки.

Опрошенные аналитики уверены: заработать на курсовых колебаниях крайне сложно. Это не всегда удается профессионалам, а для украинцев, которые не владеют специальными финансовыми знаниями, это сделать практически невозможно.

При этом важно учитывать, что даже в условиях повторяющихся сезонных факторов ситуация может измениться. То есть угадать точный момент, когда выгоднее покупать, крайне сложно. Во-вторых, покупка долларов небольшими порциями "сгладит" возможные риски.

Если доллары или евро нужны уже через несколько месяцев, лучше всего покупать валюту во второй неделе месяца, тогда на гривню производится минимальное давление. А вот в конце месяца из-за валютных выплат растет и спрос. То есть гривня, например, 15 числа, скорее всего, будет крепче, чем 30-го.

Если же валюта нужна для того, чтобы сохранить сбережения, нужно максимально разделить свои риски. Покупать сразу три валюты, две из которых обязательно доллары и евро. Причем менять гривни на доллары нужно маленькими порциями раз в месяц.

Источник: https://antikor.com.ua