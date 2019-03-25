В Украину идет зима: подробный прогноз погоды до конца недели

25.03.2019 19:45

Наиболее комфортной погода будет лишь ближе к выходным, а пока в Украине прогнозируется похолодание. Как рассказала в Facebook синоптик Наталь Диденко, со среды, 27 марта, стоит ожидать дожди, мокрый снег и сильные ветра, передает "Диалог.UA".

На завтра, 26 марта, в Украине ожидаются дожди, без осадков будет только центр Украины.

С 27 марта существенно похолодает, выпадет мокрый снег, местами будет сильный ветер. Температура воздуха снизится до +3...6 градусов, на юге будет теплее - до +7...10 градусов.

Кратковременная зима уйдет уже с пятницы, 29 марта, пойдет потепление. 30 и 31 марта по Украине будет уже до +15 градусов тепла. "Итак, с ближайшей синоптической перспективы среда в Украине будет наименее комфортной: холодно и даже мокрый снег с задуванием. А наиболее комфортными - выходные, суббота и воскресенье", - рассказала Диденко.



Источник: www.dialog.ua