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«Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным
25.03.2019 12:31
Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, свое заявление о намерении стать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в студии телеканала «1+1».
Зеленский уточнил:
«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать часть. Я и сейчас готов на все ради этого. Не как кандидат в президенты, как гражданин Украины».
Кроме того, такое заявление Зеленский объяснил своей эмоциональностью:
«Но мы все чувствовали, что будут военные действия, поэтому все были на таких эмоциях».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, интервью, выборы президента
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