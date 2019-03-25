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«Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным

25.03.2019 12:31
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«Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, свое заявление о намерении стать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в студии телеканала «1+1».

Зеленский уточнил:

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать часть. Я и сейчас готов на все ради этого. Не как кандидат в президенты, как гражданин Украины».

Кроме того, такое заявление Зеленский объяснил своей эмоциональностью:

«Но мы все чувствовали, что будут военные действия, поэтому все были на таких эмоциях».



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, интервью, выборы президента
 
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