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Выборы-2019: Зеленский рассказал, как планирует защищать украинский язык

25.03.2019 13:00
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Выборы-2019: Зеленский рассказал, как планирует защищать украинский язык

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил свою позицию по языковому вопросу, который в Украине остается весьма болезненным, поскольку стал причиной раскола страны, передает Главред.

"Украинский язык защищен главным законом Украины. Десятая статья Конституции Украины: государственный язык один – украинский. Что еще об этом говорить", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.

Шоумен подчеркнул, что носители других языков также должны чувствовать себя в Украине защищенными.

"Но власть должна помогать гражданам, которые говорят на другом языке", - заявил он.

Ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур поинтересовалась, будет ли ее собеседник в случае победы на выборах применять языковые репрессии в отношении украинских чиновников.

"На работе они должны будут разговаривать на украинском, но в жизни, в обществе … У нас могут быть госслужащие из других государств", - заключит кандидат.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, украинский язык, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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