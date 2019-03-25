Выборы-2019: Зеленский рассказал, как планирует защищать украинский язык

25.03.2019 13:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил свою позицию по языковому вопросу, который в Украине остается весьма болезненным, поскольку стал причиной раскола страны, передает Главред.

"Украинский язык защищен главным законом Украины. Десятая статья Конституции Украины: государственный язык один – украинский. Что еще об этом говорить", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.

Шоумен подчеркнул, что носители других языков также должны чувствовать себя в Украине защищенными.

"Но власть должна помогать гражданам, которые говорят на другом языке", - заявил он.

Ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур поинтересовалась, будет ли ее собеседник в случае победы на выборах применять языковые репрессии в отношении украинских чиновников.

"На работе они должны будут разговаривать на украинском, но в жизни, в обществе … У нас могут быть госслужащие из других государств", - заключит кандидат.

Источник: https://from-ua.com