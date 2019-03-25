«Зима возвращается»: синоптики дали неутешительный прогноз

25.03.2019 11:47

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в в Facebook сообщила, что с понедельника, 25 марта, в Украине установится зимняя погода.

По всей территории будет холодно, местами стоит ждать осадков в виде снега.

«С понедельника по пятницу в Украине преимущественно холодно: ночью до минусов, днем до маленьких плюсов. 26 и 27 марта даже местами небольшой мокрый снег», — написала Диденко.

По словам синоптика, уже к выходным украинцам стоит ждать потепления.

«А вот с пятницы начнет теплеть и в течение 30−31 марта, по предварительным прогнозам, в большинстве областей будет отличная погода — солнечно и тепло», — добавила она.

Источник: https://donpress.com