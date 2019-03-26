«Такое ощущение, что мы предлагаем какое-то г*вно»: Цимбалюк рассказал, как в России относятся к пленным. ВИДЕО

26.03.2019 17:33

В процессе обмена пленными между Киевом и Москвой нет никакого прогресса, так как страна-агрессор давно наплевательски относится к своим гражданам, оказавшимся в тюрьмах чужой страны за агрессию против нее же. Как передает replyua.net, такую точку зрения в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Он добавил, что если украинская сторона всеми силами старается вернуть на Родину своих граждан, то Россия махнула рукой на судьбу своих и не рассматривает их жизни как ценность.

«Точка зрения Украины понятна — мы хотим вернуть своих. А здесь кум Путина, господин Медведчук, прямым текстом говорит, что президенту Российской Федерации абсолютно наплевать на российских граждан. Такое впечатление, что мы хотим поменять, вернуть что-то ценное и предлагаем какое-то г*вно, извините за прямоту. Потому что они всячески шарахаются от возможности вернуть россиян на их же Родину. Никому это не надо», — уверен он. Напомним, ранее в Кремле своеобразно прокомментировали провал обмена пленными.