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В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев

26.03.2019 17:53
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В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев

На официальной странице в Facebook пресс-служба Пенсионного фонда Украины заявила о завершении финансирования пенсий и жилищных субсидий за март.

Сообщается, что на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд гривен. На монетизированные субсидии ПФУ исользовал 3,98 млрд грн.

По сообщению пресс-службы, финансирование пенсий за апрель-2019 и жилищных субсидий за март-2019 начнется 2 апреля, а выплаты гражданам начнутся уже с 4 числа, передает donpress.com.



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, украинцы, пенсионный фонд, финансирование, субсидия, выплаты, монетизация, пенсии
 
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