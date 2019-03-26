В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев

26.03.2019 17:53

На официальной странице в Facebook пресс-служба Пенсионного фонда Украины заявила о завершении финансирования пенсий и жилищных субсидий за март.

Сообщается, что на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд гривен. На монетизированные субсидии ПФУ исользовал 3,98 млрд грн.

По сообщению пресс-службы, финансирование пенсий за апрель-2019 и жилищных субсидий за март-2019 начнется 2 апреля, а выплаты гражданам начнутся уже с 4 числа, передает donpress.com.