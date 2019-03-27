Последние новости раздела
- Самые большие и самые маленькие пенсии в Украине: кому повезло, а кто сводит концы с концами14:00
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- Будет аномальный климат: Украине предсказывают большие погодные перемены13:00
- Аэропорт Полтавы запустил первый международный рейс12:50
- Министр назвал сумму доплаты многодетным семьям12:40
- Астрологи предсказали результаты президентских выборов в Украине12:20
- Могут ли за долги по коммуналке могут забрать жилье: Что нужно знать12:04
- Переговоры с Путиным возможны: Порошенко озвучил условия11:48
- "Зима присела на дорожку": украинцев предупредили о морозах и мокром снеге11:32
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
Аэропорт Полтавы запустил первый международный рейс
27.03.2019 12:50
26 марта 2019 года из аэропорта Полтавы осуществлен первый международный рейс. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает ТСН.
Украинская авиакомпания SkyUP выполнила рейс в египетский Шарм-эль-Шейх. Билеты были раскуплены заранее на 98%.
Следующий рейс в Шарм-эш-Шейх состоится 2 апреля. А с мая из Полтавы планируют вылеты в турецкую Анталию. Рейсы поначалу будут выполнять раз в неделю.
Теги: аэропорт, Египет, Полтава, рейс
Читайте также:
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева22:35
- Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери22:10
- В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны21:38
- Самые большие и самые маленькие пенсии в Украине: кому повезло, а кто сводит концы с концами14:00
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В роддоме почти одновременно забеременели 9 медсестер13:31
- Британские ученые приблизились к созданию алкоголя, не вызывающего похмелья13:15
- Будет аномальный климат: Украине предсказывают большие погодные перемены13:00
- Аэропорт Полтавы запустил первый международный рейс12:50
- Министр назвал сумму доплаты многодетным семьям12:40
- Астрологи предсказали результаты президентских выборов в Украине12:20
- Могут ли за долги по коммуналке могут забрать жилье: Что нужно знать12:04
- Переговоры с Путиным возможны: Порошенко озвучил условия11:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева