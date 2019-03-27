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Астрологи предсказали результаты президентских выборов в Украине
27.03.2019 12:20
Известный астролог Влад Росс составил свой прогноз на предстоящие выборы президента Украины.
По его совам, на выборах возможны фальсификации.
«В этот день символ бюллетеней, подсчетов Меркурий будет соединяться с Нептуном, поэтому вероятные фальсификации… Решение украинцев будут довольно эмоциональные, импульсивные, все будет приниматься в последний момент», — рассказал астролог.
Остальные украинские астрологи пророчат победу Владимира Зеленского во втором туре. Юлия Тимошенко уступит ему в голосовании. Для Юрия Бойко этот день неблагоприятен, для Анатолия Гриценко — ситуация лучше, не очень склонны планеты и к Петру Порошенко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, астролог, выборы президента
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