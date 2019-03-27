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Будет аномальный климат: Украине предсказывают большие погодные перемены

27.03.2019 13:00
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Будет аномальный климат: Украине предсказывают большие погодные перемены

Климатологи заявили о том, что из-за глобального потепления лето 2019 года в Украине будет на один месяц короче.

Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, климатологи заявили, что глобальные климатические изменения провоцируют раннее похолодание летом, и уже в августе придет настоящая осень - с низкими температурами и проливными дождями. 

Ситуацию с погодой прокомментировала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований Гидрометеорологического института Украины. «Лето по отношению к предыдущим годам, предыдущего столетия, сжалось. Оно стало не таким длинным, как три месяца, а продолжается где-то два месяца», - рассказала климатолог. В то же время учёные отмечают, что о глобальном потеплении также свидетельствует мутация многих растений. 

Сообщается, что плющ обыкновенный, который традиционно стелется по земле, в последние годы ползёт по стволам деревьев. Примечательно, что плющ уже успел переродиться, у него изменилась форма листьев, и теперь плющ плодоносит тёмными кистями и цветёт белым цветом. Такие признаки плюща обыкновенного более характерны для плюща средиземноморского, произрастающего на территории Грузии, Франции и Испании. Учёный Виктор Мельник считает, что такие преобразования являются последствием климатическим изменений. 



Теги: Донбасс, погода, климат
 
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