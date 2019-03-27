- «Такого в истории еще не было»: Зеленского ждут большие неприятности после победы на выборах09:30
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- Полицейский съел 200 гривен и спрятался от камеры09:00
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- Что делать, чтобы не потерять субсидию: все о возможной фатальной ошибке при монетизации08:15
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Результат потрясет украинцев: астролог рассказал, чего ждать от выборов07:48
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине19:39
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
Что делать, чтобы не потерять субсидию: все о возможной фатальной ошибке при монетизации
На днях в Украине началась новая эпоха в истории оплаты коммунальных услуг - именно в марте люди впервые начали получать денежные компенсации наличными. А, как известно, на первом этапе внедрения кардинально новой системы всегда всплывают "подводные камни". Поэтому, на какие нюансы следует обращать внимание получателям финансовых "бонусов" и чего не стоит делать, чтобы в будущем не пролететь с субсидией, Знай.ua узнавали на пресс-брифинге по вопросам процесса монетизации субсидий в Киеве.
Оплате подлежит 100% начислений
Несколько дней назад киевляне массово начали получать квитанции за коммунальные услуги. И первым, что увидел, стало отсутствие привыкшей графы, где ранее указывалась сумма обязательного платежа.
"В счетах-сообщениях, которые киевляне получили в этом месяце, отсутствует поле "Обязательный платеж" - именно этим они и отличаются от прошлых. Для дальнейшего получения субсидий необходимо платить 100% начислений за коммунальные услуги", - отмечает генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Андрей Щербина.
По словам Андрея Щербины, благодаря этому, люди получили и позитивный "бонус" - за счет этого был увеличен шрифт в квитанции, чего как раз требовало немало жителей города.
"Зачем нам тот шрифт, если большинство стариков в панике от того, что исчезла соответствующая графа. Пусть еще тем, у кого есть дети и внуки, могут близкие объяснить, а что делать тем, кто живет один? Ни одного разъяснительного письма вообще не приходило - лучше бы об этом подумали!", - возмущается пенсионер Кирилл Валентинович Стелюк, проживающего в Подольском районе.
"Платить уже нужно, а денег и близко нет!"
В целом же, в столице 158 тысяч субсидиантив, каждому из которых, по словам заместителя директора Департамента социальной политики КГГА Максима Бученко, накануне было отправлено письмо с объяснениями. Однако, далеко не все довольны количеством предоставляемой информации.
"Пока я получила только письмо с уведомлением о том, что размер моей денежной субсидии будет составлять 680 гривен. При этом ни слова о том, когда именно я их получу. Пока мне смс-оповещения о начислении не приходило. Если так пойдет и дальше, то в конце недели придется из собственных запасов идти и платить, чтобы избежать задолженности. Вот улучшили, так улучшили - платить уже нужно, а денег и близко нет!", - жалуется жительница Оболонского района Ольга Явшук.
Как отметил заместитель начальника Главного управления Сбербанка по розничному бизнесу по г. Киеву и Киевской области Олег Рымарев, выплаты уже активно начисляются - только в течение 12 марта на карточки поступили зачисления 23414 клиентов.
Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сейчас наблюдается тенденция своевременной оплаты коммунальных услуг, поэтому волноваться насчет удаления из списков субсидиантов в дальнейшем киевлянам пока нет причин.
Узнать более подробно о принципе монетизации люди смогут или на обороте квитанции, или в отделениях Центра коммунального сервиса, или по номеру телефону ЦКС (044) 247-40-40.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация
- В Украине вводят контроль над гражданами, которые претендуют на субсидии
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Монетизация субсидий: денег украинцы не увидят
- Тотальная монетизация субсидий: в чем подвох
- Украинцам пересчитают субсидии по новой схеме
- Субсидия по-новому: какое «покращення» ждет украинцев
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева22:35
- Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери22:10
- В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны21:38
- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела 20:42
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
- «Такого в истории еще не было»: Зеленского ждут большие неприятности после победы на выборах09:30
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- Статуя младенца Иисуса в Мексике заплакала кровавыми слезами09:15
- Полицейский съел 200 гривен и спрятался от камеры09:00
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- Португалия и Люксембург требуют наказать Украину за Мораеса08:34
- Что делать, чтобы не потерять субсидию: все о возможной фатальной ошибке при монетизации08:15
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Результат потрясет украинцев: астролог рассказал, чего ждать от выборов07:48
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам