Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Лета не будет: климатологи дали печальный прогноз для Украины

27.03.2019 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лета не будет: климатологи дали печальный прогноз для Украины

Лето в Украине будет коротким и прохладным. Климатологи объяснили такую тенденцию глобальным потеплением. Они сообщили, что лето закончится уже в августе и резко сменится осенними затяжными дождями. Поэтому отпуска лучше планировать в июне и июле. Однако не стоит забывать о зонтиках даже, отправляясь в отпуск на море.

В Одессе уже готовятся к новому сезону несмотря на температуру, которая не поднимается выше 10 градусов. В отелях чистят бассейны и оборудуют пляжи специальной инфраструктурой. Собственники отелей объясняют такую активность тем, что уже через неделю или две на набережной Ланжерон появятся первые отдыхающие.

Климатологи говорят о том, что первое тепло запустило цветение первоцветов и вербы. Массовый период цветения ожидается уже в мае вместо привычного для этого периода в июне. Они сообщили, что растения первыми реагируют на изменения климата.

Ученые показали переродившуюся в плющ лиану. Ранее она была приземным растением, которое стелилось по поверхности земли, но с изменениями климата лиана начала виться и поползла на деревья. На верху она полностью переродилась и превратилась в плющ средиземноморский. У растения появились цветы и плоды, которых ранее ученые не наблюдали.

Также климатологи отметили, что в Украине лето ужалось с трех месяцев до двух. Еще в конце 20 столетия теплый период был растянут во времени. Так за последние 30 лет весна съела кусок июня, а осень забрала себе часть августа. Весь остальной период лета также перестал быть привычным летом – за сутки погода может меняться несколько раз от нещадной жары до шквалистого ветра с ливнем и градом. Однако одесситы с оптимизмом смотрят в будущее и раньше сентября не собираются закрывать сезон.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, лето, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх