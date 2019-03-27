Министр назвал сумму доплаты многодетным семьям

27.03.2019 12:40

Министр социальной политики Андрей Рева на брифинге заявил, что с 1 апреля 2019 года в Украине вводятся дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям, необходимые деньги заложены в государственный бюджет.

Оказывается, в Кабмине просчитали возможность с апреля выплачивать пособие на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.

«Размер пособия — 1700 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд гривен до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены», — сказал министр.

Источник: https://donpress.com