Монетизация субсидий: в Ощадбанке принимают не все доверенности

27.03.2019 22:05

Уже почти месяц украинцам выплачивают монетизированные субсидии. И пенсионеры, и трудящиеся граждане, получив наличные, вносят платежи за коммунальные услуги. Однако часть украинцев, которым льгота полагается, оказались в незавидном положении: субсидию им вместе с пенсией по каким-то причинам не доставили, а пойти получить деньги в Ощадбанк они не в состоянии. Это престарелые, маломобильные, страдающие тяжелыми заболеваниями люди.

Полагающуюся им субсидию в денежной форме могут получить или родственники, или соцработники (в случае, если людей пожилых либо с инвалидностью обслуживают в терцентрах). Министр социальной политики Андрей Рева рекомендовал выдавать таким субсидиантам деньги по доверенности, заверенной по месту жительства.

Тем временем журналистам сообщают, что в Ощадбанке требуют нотариальное заверение. А чтобы вызвать нотариуса на дом, нужно раскошелиться на сумму от 700 гривен. Кому из стариков сейчас такое по карману?

В самом Ощадбанке настаивают, что в работе придерживаются законодательства и должностных инструкций, утвержденных НБУ. (постановление от 12.11.2003 г. № 492)

Доверенности, заверенные по месту жительства, не могут быть приняты финучреждением как подтверждение полномочий доверителя на получение монетизированной субсидии:

- в связи с нормативной неурегулированностью порядка заверения доверенности по месту проживания;

- из-за риска дальнейшего обжалования осуществления выплат и, как следствие, риска повторной выплаты уже выданных средств.

Исключение составляют лишь военнослужащие, находящиеся на лечении в госпиталях или при выполнении боевого задания.

На то, чтобы получить деньги по монетизированной субсидии, Кабмин определил трехмесячный срок. У пенсионеров еще есть время, но ведь за коммунальные за февраль надо заплатить в марте, до конца которого осталось всего ничего..

Источник: http://kr24.com.ua