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Переговоры с Путиным возможны: Порошенко озвучил условия
Возобновление политического диалога между Украиной и Россией станет возможным только после деоккупации Крыма и части Донбасса и выхода на свободу украинских пленных и политзаключенных.
Как передает replyua.net, такое заявление в прямом эфире телеканала ICTV озвучил нынешний глава государства Петр Порошенко. При этом он выразил убеждение, что такой подход поддерживает «абсолютное большинство украинцев и настоящие международные партнеры».
«После того, как будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут освобождены украинские политзаключенные включительно с украинскими моряками, мы вновь будем вести политический диалог с РФ», – сказал президент.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что до тех пор, пока нет взаимного понимания по перечню вопросов, какое-либо общение и попытки найти компромисс не имеют смысла. Чиновник Кремля подчеркнул, что российский президент готов проводить телефонные разговоры с главами других государств только в том случае, если запрос стороны, предлагающей разговор, можно понять и одобрить.
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Порошенко
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