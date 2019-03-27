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Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов
В связи с переходом на летнее время в билетах на поезда с 31 марта 2019 года уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Голос.
Как напомнили в прес-службе, 31 марта в 3 часа по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.
"Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - отметили в пресс-службе.
Все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран, добавили в УЗ.
Напомним, переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Отметим, перевод часов в Украине происходит дважды: осенью - на зимнее время и весной - на летнее время. Согласно постановлению Кабмина, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью - на час раньше.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, график
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