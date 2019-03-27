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Порошенко и Тимошенко боятся выхода во второй тур выборов с Зеленским

27.03.2019 14:48
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Порошенко и Тимошенко боятся выхода во второй тур выборов с Зеленским

У шоумена, руководителя «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского нет конкурентов во втором туре предстоящей политической гонки. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.

Такую информацию обнародовали сотрудники Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Вместе с экспертами из Социологической группы «Рейтинг» и Киевского международного института социологии они провели опрос. Участие в последнем приняли люди со всех уголков нашей страны. Не вошли в выборку только жители оккупированных территорий. Опрос имел место с 5 по 14 марта 2019 года. 

Согласно полученным данным, во втором туре президентских выборов Владимир Зеленскийбезоговорочно побеждает действующего гаранта Петра Порошенко. Ведь за последнего собираются отдать свои голоса 19% электората. А вот Владимира Зеленского поддерживают 39% наших сограждан. Проигрывает руководителю «Студии Квартал 95» и лидер политической силы «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ей при вышеуказанных обстоятельствах симпатизируют только 21% населения Украины. В свою очередь, Владимир Зеленский набирает 34% голосов.

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко, Тимошенко
 
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