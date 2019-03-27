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Порошенко рассказал о страшном ультиматуме Путина
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 угрожал убийством восьми тысяч украинских военных, которые держали оборону Дебальцево в случае их отказа сложить оружие и капитулировать, рассказал президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает ЗН.
"В феврале 2015 ... в то время наши воины героически держали Дебальцево. Истощены, 128-я бригада, 25-ый батальон. В сердце каждого украинца стояли названия блокпостов, как вгрызлись в землю украинские воины... Путин сидел и свободно анализировал - нет, мы не будем прекращать огонь, мы не остановим наступление, ваши войска в кольце, и мы никого не выпустим, и у вас будет убито, господин президент, восемь тысяч украинцев - тех, кто в "котле" или они поднимают белый флаг, сдают оружие и сдаются или мы их уничтожим. Я сказал - ничего у вас не получится. Мы никогда не поднимем белый флаг. Это честь украинского воина. Мы держим путь на выход, мы выведем наши войска", - рассказал глава украинского государства.
В боях за Дебальцево принимали участие военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, в том числе 1-я отдельная танковая бригада, 14-я, 30-я и 128-я отдельные механизированные бригады, батальон теробороны "Киевская Русь", батальон МВД "Киев-2", рота МВД "Свитязь", бойцы Добровольческого украинского корпуса и Батальона имени Джохара Дудаева.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, ультиматум, Порошенко
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