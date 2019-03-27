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Результат потрясет украинцев: астролог рассказал, чего ждать от выборов
Поскольку символом марта станет фейк, неправдивая информация и иллюзорная реальность будут сопровождать Украину на протяжении всего месяца. Об этом в комментарии рассказал астролог Влад Росс, передает Главред.
"В день выборов – 31 марта – можно ожидать буйства фальсификаций, тумана и обмана на выборах. В результате всего этого результат первого тура выборов может потрясти украинцев – он окажется просто фантастическим. Результат, который покажут, просто удивит, потому что рейтинги кандидатов, которые показывали социологические компании до 31 марта, будут кардинально отличаться от картины, которую покажут выборы", - отметил он.
По словам астролога, планеты 31 марта будут способствовать настолько масштабной фальсификации выборов, которую только можно себе вообразить.
"Соединение Меркурия с Нептуном прямо перед 31 числом говорит о том, что самые большие фейки и неправдивая информация будут выкидываться в информационное пространство перед голосованием. Для действующего президента это хорошо, поскольку честным путем ему не победить. К тому же, когда Солнце в Овне, люди руководствуются не разумом, а чувствами и эмоциями, потому большинство будет принимать импульсивные решения. В итоге, в последний момент люди вдруг могут проголосовать не за того, за кого собирались", - добавил он.
Говоря о том, у кого больше шансов стать президентом, Росс отметил, что лучшие звезды 31 марта в гороскопе у Владимира Зеленского.
"У Зеленского вообще "звездный час" на целую весну, ему должно везти и в марте, и в апреле. У Порошенко звезды будут способствовать фальсификациям. Чуть хуже, чему Порошенко и Зеленского, звезды в гороскопе на этот день у Тимошенко", - сказал астролог.
Росс добавил, что кто бы не стал президентом, 31 марта для Украины станет началом больших перемен.
"8 марта Уран вошел в зодиакальный знак Тельца, с этого начался период преобразований в нашей стране, который продлится семь лет. Кардинальным образом изменятся властные структуры, радикально изменится экономическая стратегия страны, появятся принципиально новые векторы направления государства. У Украины большой шанс сменить лидеров после вхождения Урана в Телец, а со сменой лидеров начнутся и видимые перемены в нашей стране, в частности, коррупция будет постепенно уничтожаться", - отметил эксперт.
Что касается возможности беспорядков, столкновений в украинских городах в день выборов, а также обострения на Донбассе, то, по данным Росса, их ожидать не стоит.
"31 марта будет довольно спокойным днем. Это – день Черепахи по лунному календарю. Поэтому обострений, скорее всего, не будет. Наоборот, это будут наиболее спокойные дни", - резюмировал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, астролог, выборы президента
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