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«Такого в истории еще не было»: Зеленского ждут большие неприятности после победы на выборах
Журналист Дмитрий Гордон назвал весомый недостаток кандидата в президенты Владимира Зеленского
По мнению известного аналитика, после победы на выборах лидер «Квартала 95» столкнется с серьезной проблемой. Об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире программы «Большой вечер» телеканала NewsOne. Он опубликовал фрагмент эфира на своем YouTube-канале.
Вместе с ведущим Василием Головановым журналист обсудил Верховную Раду Украины. Дмитрий Гордон уверен, что парламент нужно срочно реорганизовать. Слишком уж много в стране народных депутатов. Гость программы заявил, что стоит сократить парламентариев в четыре раза.
«Нам нужно перейти к Верховной Раде с количеством депутатов не больше ста. Это крайне необходимо. Незачем сорокамиллионной стране 450 депутатов. Можно иметь и вторую палату. Это подразумевает опыт хороших капиталистических стран, и никакой проблемы в этом нет», — рассказал известный журналист.
Затем Дмитрий Гордон задумался о взаимодействии Верховной Рады и президента. Он обратил внимание, что совсем скоро главой государства может стать Владимир Зеленский, ведь именно он сейчас возглавляет предвыборный рейтинг. Но в случае победы шоумену грозят серьезные неприятности. По словам Дмитрия Гордона, у лидера «Квартала 95» сейчас нет ни одного представителя в Верховной Раде. Такого в истории Украины ещё не было.
«Будет интересная коллизия», — отметил Дмитрий Гордон. Он предположил, что парламентарии начнут активно «совать палки в колеса» новоиспеченному президенту. Вполне вероятно, что Владимир Зеленский повторит судьбу своего персонажа Василия Голобородько из популярного сериала «Слуга народа».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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