«Такого в истории еще не было»: Зеленского ждут большие неприятности после победы на выборах

27.03.2019 09:30

Журналист Дмитрий Гордон назвал весомый недостаток кандидата в президенты Владимира Зеленского

По мнению известного аналитика, после победы на выборах лидер «Квартала 95» столкнется с серьезной проблемой. Об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире программы «Большой вечер» телеканала NewsOne. Он опубликовал фрагмент эфира на своем YouTube-канале.

Вместе с ведущим Василием Головановым журналист обсудил Верховную Раду Украины. Дмитрий Гордон уверен, что парламент нужно срочно реорганизовать. Слишком уж много в стране народных депутатов. Гость программы заявил, что стоит сократить парламентариев в четыре раза.

«Нам нужно перейти к Верховной Раде с количеством депутатов не больше ста. Это крайне необходимо. Незачем сорокамиллионной стране 450 депутатов. Можно иметь и вторую палату. Это подразумевает опыт хороших капиталистических стран, и никакой проблемы в этом нет», — рассказал известный журналист.

Затем Дмитрий Гордон задумался о взаимодействии Верховной Рады и президента. Он обратил внимание, что совсем скоро главой государства может стать Владимир Зеленский, ведь именно он сейчас возглавляет предвыборный рейтинг. Но в случае победы шоумену грозят серьезные неприятности. По словам Дмитрия Гордона, у лидера «Квартала 95» сейчас нет ни одного представителя в Верховной Раде. Такого в истории Украины ещё не было.

«Будет интересная коллизия», — отметил Дмитрий Гордон. Он предположил, что парламентарии начнут активно «совать палки в колеса» новоиспеченному президенту. Вполне вероятно, что Владимир Зеленский повторит судьбу своего персонажа Василия Голобородько из популярного сериала «Слуга народа».

Источник: https://politeka.net