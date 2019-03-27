- В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос18:15
- Зеленский ответил на призыв Вакарчука 18:00
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности17:16
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки16:40
- Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам16:20
- Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов16:00
- В Минске проходят переговоры по Донбассу15:20
- Порошенко рассказал о страшном ультиматуме Путина15:00
В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос
Сегодня из сообщения главного военного прокурора украинского государства Анатолия Матиоса стало известно, что в ходе проверки в одном из морских портов Украины были обнаружены тридцать шесть зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 «Почора».
Как передают корреспонденты replyua.net, прокурор во время заседания правительства отметил, что находка будет передана на вооружение Вооруженных сил Украины.
Согласно словам Матиоса, сотрудники Службы безопасности Украины совместными усилиями с военной прокуратурой в ходе инвентаризации нашли в одном из морских портов нашей страны «ракеты ЗРК С-125 класса «земля-воздух» в полном оснащении». Также глава военной прокуратуры Украины подчеркнул, что суд уже арестовал эти ракеты, как предметы нарушения таможенных правил.
Напоследок прокурор заявил: «Боеприпасы и остальное указанное имущество, в частности и ракетный комплекс предлагается Кабинету министров передать путем выдачи распоряжения на баланс ВСУ».
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ракета
- Украине не нужны американские ракеты Javelin – Порошенко
- Киев ввел антидемпинговые пошлины в отношении РФ
- В блоке гуманитарных вопросов по Донбассу появилась надежда на прогресс, — политолог
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов
- Украина уже передала в ЕСПЧ дополнительные доказательства по делу об аннексии Крыма
- Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос18:15
- Зеленский ответил на призыв Вакарчука 18:00
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card17:30
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности17:16
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки16:40
- Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам16:20
- Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов16:00
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»