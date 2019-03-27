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В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос

27.03.2019 18:15
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В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос

Сегодня из сообщения главного военного прокурора украинского государства Анатолия Матиоса стало известно, что в ходе проверки в одном из морских портов Украины были обнаружены тридцать шесть зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 «Почора».

Как передают корреспонденты replyua.net, прокурор во время заседания правительства отметил, что находка будет передана на вооружение Вооруженных сил Украины.

Согласно словам Матиоса, сотрудники Службы безопасности Украины совместными усилиями с военной прокуратурой в ходе инвентаризации нашли в одном из морских портов нашей страны «ракеты ЗРК С-125 класса «земля-воздух» в полном оснащении». Также глава военной прокуратуры Украины подчеркнул, что суд уже арестовал эти ракеты, как предметы нарушения таможенных правил.

Напоследок прокурор заявил: «Боеприпасы и остальное указанное имущество, в частности и ракетный комплекс предлагается Кабинету министров передать путем выдачи распоряжения на баланс ВСУ».



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ракета
 
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