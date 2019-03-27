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Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам
Популярный рок-исполнитель, лидер «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук обратился через видеозапись к гражданам Украины, призвав всех отнестись ответственно к президентским выборам, 31 марта, ведь это не «прикол».
Как пишет replyua.net, в своем обращении к гражданам, Вакарчук отметил: «Тысячи граждан нашей страны, из которых очень много молодых, отдавали собственную жизнь им отдают прямо сейчас для того, чтобы мы могли с вами иметь свободное право сделать выбор. Нужно об этом помнить». Также рок-музыкант отметил, что его «отказ от участия в выборах в качестве кандидата» не является «отказом от собственной ответственности за судьбу Украины». Лидер «Океан Эльзы» отметил: «Будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее – это вам не прикол».
По словам Вакарчука, будущее получают отважные и ответственные люди. Будущее, в частности и судьба Украины, в наших руках. Давайте не будем подводить тех, для кого не является просто пустыми словами свобода и достоинство, но есть желанной целью, за которую они самое дорогое отдавали. Свобода не есть авантюрой, она требует ответственности, а не сарказма и равнодушия – подытожил музыкант.
Теги: Донбасс, Вакарчук, выборы президента
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