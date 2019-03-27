- В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос18:15
- Зеленский ответил на призыв Вакарчука 18:00
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности17:16
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки16:40
- Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам16:20
- Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов16:00
- В Минске проходят переговоры по Донбассу15:20
- Порошенко рассказал о страшном ультиматуме Путина15:00
Зеленский ответил на призыв Вакарчука
Сегодня, 27 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на призыв Святослава Вакарчука голосовать "не по приколу". Свой ответ политик выложил в Сети, передает "Диалог.UA".
Ранее фронтмен группы "Океан Эльзы" Вакарчук призвал украинцев исполнить свой гражданский долг, проголосовав на выборах президента Украины.
Отмечается, после публикации обращения Вакарчука в Сети начали говорить о том, что музыкант якобы адресовал данное обращение к поклонникам Зеленского, которые готовы отдать свой голос за артиста. Однако в словах Вакарчука, как обычно, не было никакой конкретики и ни фамилий, ни каких-то фактов он не называл.
Но Владимир Зеленский все же опубликовал в Сети ответ на данный призыв и потроллил Юлию Тимошенко, которая в своих предвыборных поездках не раз фотографировалась на заправках с фаст-фудом в руках.
На фото Зеленский появился в компании еще троих "квартальцев" с едой в руках. Подпись под фото: "Щоб не бути "ПО Приколу", вирішили бути серйозними, як всі". Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского объявил о готовности обжаловать результаты первого тура выборов президента.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский остается единоличным фаворитом президентских рейтингов за две недели до выборов.
Теги: Донбасс, Вакарчук, Владимир Зеленский, выборы президента
- Жарти недоречні: Ющенко жорстко поставив на місце «президентів» Вакарчука і Зеленського
- Еще один кварталовец собрался идти в большую политику
- Как дочь Зеленского смешила папу на шоу "Рассмеши комика. Дети" (ВИДЕО)
- "Чтобы простой учитель жил, как президент, а президент, как учитель ": 15 фактов о сериале "Слуга народа"
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»
- Олешко: Зеленский настолько любит Украину, что в своих «Сватах» превратил украинские города в российские
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос18:15
- Зеленский ответил на призыв Вакарчука 18:00
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card17:30
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности17:16
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки16:40
- Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам16:20
- Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов16:00
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»