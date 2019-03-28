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Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит

28.03.2019 15:30
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Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит

Боевые корабли НАТО уверенно двигаются в сторону Одессы

Данную информацию подтвердила пресс-служба посольства Канады в Украине.

Дипломаты отметили, что вскоре в Одесский морской порт зайдут два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы Североатлантического Альянса.

Как сообщили в пресс-службе посольства, визит в Одессу запланирован сразу на следующий день после президентских выборов. Также известно, что корабли НАТО проведут совместные учения с военными ВМС Украины.

«Фрегат Королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Капитаны кораблей НАТО во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС. Кроме того, на борту кораблей Североатлантического Альянса организуют экскурсии, на которые могут прийти все желающие.

В посольстве подчеркнули, что корабли НАТО также примут участие в учениях «PASSEX» совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря. Главная цель учений — повышение совместимости с судами НАТО и государств-партнеров.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, НАТО, Черное море, корабли
 
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