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Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время

28.03.2019 12:45
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Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время

В эфире UA: Перший прозвучал анонс дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.

Как заявили ведущие, баттл между кандидатами запланирован на 18.30 и, согласно программе, должен длится 2,5 часа в прямом эфире без перерывов на рекламу, передает Главред.

В ходе сообщения не было уточнения, подтвердили ли все кандидаты в президенты свое гарантированное присутствие на мероприятии.

Как известно, формат дебатов предполагает, что политики сначала расскажут о своей предвыборной программе, строго следуя плану: национальная безопасность, законодательные инициативы и экономика. Затем кандидаты могут задать вопросы друг другу. После дискуссии, спросить предоставят возможность ведущим, экспертам в студии и телезрителям.

Во время прямого эфира граждане Украины могут звонить и голосовать за того или иного кандидата, что позволит оценить успешность публичного вступления политиков.

Дебаты станут последней возможностью трех наиболее рейтинговых кандидатов выступить перед избирателями, поскольку 30 марта, согласно закону, в стране будет день без агитации, а 31 марта украинцы придут на избирательные участки, чтобы сделать выбор.

 

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко, Тимошенко, журналисты
 
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