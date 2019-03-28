- Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей13:00
- Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время12:45
- До +30 в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны12:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге11:43
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»10:32
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Какое наказание ждет украинцев за просрочку «коммуналки»: подробности09:00
До +30 в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны
Второй и третий месяцы весны в Украине будут достаточно теплыми, без значительных осадков в апреле, но с дождями в мае.
Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, передают Факты.
Мартазинова отметила, что в апреле после 10 числа к 20 числу температура начнет резко пониматься выше нормы. Климатолог отметила, что температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не облачно.
«Это апрель — начало мая», — сказала она, добавив, что осадки в апреле будут минимальными.
Климатолог прогнозирует похолодание после 20 мая. До заморозков оно не дойдет, но «оно будет сопровождаться и осадками, и шквальным ветром», сообщила она.
По словам синоптика, в начале июня сохранится неустойчивая погода с осадками, как и во второй половине мая.
Если же говорить о погоде в ближайшее время, то снегопад, который в среду обрушился на ряд областей, сегодня, 28 марта, «отодвинется» на юг Украины, где в четверг остается вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Сухая погода ожидается лишь в Одесской области. Также небольшие дожди прогнозируются в западных областях страны, на остальной территории — сухо.
«В Киеве 28 марта без осадков и холодно. Ночью 0−3 градуса мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5 +8 градусов. А с пятницы, 29 марта, начнет теплеть, и уже в субботу, 30 марта, и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет отличная погода — солнечная и теплая. Не подведите атмосферу, выйдете из дома, полюбуйтесь весной», — написала метеоролог Наталья Диденко.
А уже в конце недели, прогнозирует она, в Украине засияет солнце, будет синее небо, и «теплая погода наконец подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки».
Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта — на неделю раньше климатической нормы. Метеорологическая зима длилась с 13 ноября по 3 марта — всего 111 дней. Это на шесть дней дольше климатической нормы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, май, апрель, прогноз погоды
- В мае Кабмин велит отдыхать очень долго
- Погода в Украине 11 апреля: тепло, на западе и юге ожидаются грозы
- Мать - анархия, комсомол - наш отец! (ФОТО)
- Погода в Украине 31 мая: тепло, дожди и грозы
- 5 МАЯ – ДЕНЬ ЛУКИ: ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ, ПРИМЕТЫ
- В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей13:00
- Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время12:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- До +30 в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны12:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге11:43
- УЕФА открыл "дело Мораеса"11:30
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль11:00
- 6500 украинских интернет-магазинов подключились к Google Pay10:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%