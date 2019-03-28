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«Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским
Известного украинского олигарха Игоря Коломойского и комика, шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского связывают исключительно контрактные отношения. Об этом заявил Коломойский во время интервью с ВВС.
Так, олигарх отметил:
«У нас с Зеленским есть контрактные отношения — между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн студией. Эти отношения начались в 2012 году, когда Янукович был в самом расцвете. Эти отношения положительно повлияли на программы, рейтинги „1+1“. Телегруппа очень заинтересована в контракте с „Квартал 95“ Зеленского. Это и есть все наше влияние и все наши отношения».
При этом, комментируя тот факт, что Зеленский в ходе президентской кампании не участвовал в публичных дискуссиях с другими кандидатами, Коломойский считает, что тот является «умным, толковым и талантливым»:
«Тот опыт общения с ним, и тот опыт, который я наблюдал в общении Зеленского с телеканалом, моим контрагентом, позволяет мне говорить, что у него есть все положительные качества».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Коломойский
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