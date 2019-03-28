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«Пасхальный сюрприз»: синоптик озвучил прогноз на майские праздники в Украине
Первое весеннее повышение температуры в Украине ожидается уже в апреле, а настоящая жара придет в мае.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил народный синоптик Леонид Горбань, отметив, что циклон, который накрыл Украину в ночь на 27 марта и принес снег с минусовой температурой, частично продержится еще 28 марта.
Последние же дни марта порадуют украинцев отсутствием осадков и температурой +9… +14 градусов.
"Первая неделя апреля также будет немного прохладной, ночью ожидается 3-5 градусов тепла, а днем до +12. И только после 8 апреля идет резкое повышение температуры до +17… +19 днем, а на юге и до +21 градуса. Такая температура будет держаться до середины апреля, и только перед вербным воскресеньем, 14 апреля, и до Пасхи, 28 апреля, вновь придет похолодание и сильные ветра", – говорит народный синоптик.
С 27 апреля по 1 мая украинцев ожидают пять выходных подряд в связи с празднованием Пасхи и Дня труда, на эти дни синоптик прогнозирует теплую погоду с вероятностью краткосрочных осадков в день празднования религиозного праздника.
"На вторую половину дня, 28 апреля, ожидаются осадки, но краткосрочные и не по всей территории Украины. Также осадки прогнозируются на 2 мая, а в остальном погода будет хорошей – около 20 градусов тепла", – прогнозирует Горбань.
А вот по-настоящему летняя жара ожидает украинцев уже после майских праздников, говорит народный синоптик.
"После 3 числа май уходит на жару, весь месяц будет жарким и без осадков, температура будет достигать до +30 градусов, особенно в середине месяца", – сообщил Горабнь.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздники, Пасха, выходные
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