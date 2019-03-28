- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя 13:30
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей13:00
- Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время12:45
- До +30 в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны12:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге11:43
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»10:32
Порошенко назвал условия переговоров с РФ
Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс", передают Вести.
"Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнеров мировых? Очевидно, слабее", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, допускает ли он двусторонний формат переговоров с РФ в случае своей победы на президентских выборах, в интервью украинским телеканалам, обнародованном в среду.
Глава государства отметил, что двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков. Также они должны затронуть обеспечения свободного судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.
"Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно поэтому мы идем в НАТО", - подчеркнул Порошенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, переговоры, Порошенко
- "Заставить Украину вести переговоры с этими негодяями", - Тука рассказал, для чего Россия вывела своих наблюдателей из СЦКК
- "Обезьянки Путина", - Геращенко прокомментировала возможность переговоров Киева и ОРДЛО
- Портников: "Если Захарченко и Плотницкий лишатся главных своих козырей - российских военных и собственных головорезов - то какой смысл тогда им проводить выборы? Кто их тогда выберет?"
- Шкиряк о Донбассе: "У меня ощущение, что мы будем вынуждены освобождать нашу землю военным путем"
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах14:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя 13:30
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей13:00
- Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время12:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- До +30 в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны12:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%