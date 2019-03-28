- Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге11:43
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»10:32
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Какое наказание ждет украинцев за просрочку «коммуналки»: подробности09:00
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- Как заработать на монетизации субсидий: появились подробности07:45
- В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)07:31
Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге
Действующий президент Украины Пётр Порошенко вновь на втором месте рейтинга кандидатов на пост главы украинского государства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведённого Центром социального инжиниринга «РАНД». Сбор информации проводился методом стандартизированного интервью в период с 16 по 23 марта текущего года. Участие в опросе приняли 1,8 тысячи человек. Последние проживают во всех регионах нашей страны, кроме Донбасса и Крыма. Согласно полученным результатам, лидером президентского рейтинга по-прежнему является шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский. Его результат – 22,5%. А вот второй место вернулось действующему гаранту Петру Порошенко. За него планируют отдать свои голоса 18,1%. Петра Порошенко пытается догнать глава политической силы «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. В его пользу высказались 17,1% электората.
Стоит отметить, что позиции Петра Порошенко в президентском рейтинге довольно неоднозначны. Так, к примеру, согласно данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Киевского международного института социологии и Социальной группы «Рейтинг», действующих гарант активно борется за второе место с лидером политической силы «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, президент, выборы президента, Порошенко
- «Команду Зеленского» заподозрили в махинациях со счетчиком
- Президентом Грузии стал философ-экскурсовод
- Боксёра - в президенты! Кличко подтвердил своё участие в предвыборной гонке
- Вакарчук-президент: его идеи поддержал даже глава МИД Климкин. Может, и проголосует?
- Сегодня в Украине стартует президентская кампания
- Чем богаты кандидаты-2
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге11:43
- УЕФА открыл "дело Мораеса"11:30
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль11:00
- 6500 украинских интернет-магазинов подключились к Google Pay10:45
- Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»10:32
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%