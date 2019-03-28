Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей

28.03.2019 13:00

Результаты последнего соцопроса перед президентскими выборами, проведенного центром социальных исследований «Социс», свидетельствуют о том, что во второй тур выборов с наибольшей вероятностью выйдут Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.



Как передает replyua.net, согласно результатам этого опроса 24% украинцев проголосуют за Зеленского. При этом действующего главу государства собираются поддержать чуть менее 15% избирателей. Шансы на выход во второй тур растеряла Юлия Тимошенко. Как показывают данные социологов, за неё могут проголосовать 8,7% избирателей. Также рейтинг понизился и у Юрия Бойко. Сейчас он заручился поддержкой 7, 9% избирателей.



По словам социологов, почти 17% респондентов ещё не знают, за кого будут голосовать, хотя выборы в стране пройдут уже через три дня. Однако большинство из них склоняются к тому, что всё-таки проголосуют за Владимира Зеленского. Нужно отметить, что результаты опросов,проведенных разными социологическими компаниями, сильно разнятся.