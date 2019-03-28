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Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя
Сегодня, 28 марта, будет значительное потепление по всей территории Украины, однако во многих областях может пройти мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает "Диалог.UA".
27 марта зима вернулась в большую часть Украины.
Восток, север и юг страны накрыли мокрый снег с мощным ветром. Отмечается, что снежные массы в основном накроют Запад и Центр Украины.
Температура может опуститься до +5, но уже вечером будет значительное потепление. В Киевской области 5-7 тепла и солнечно.
На юге мокрый снег ожидается лишь в Запорожской области. На остальной территории юга без осадков и температура воздуха 6-8 тепла, в Одесской области до +10. Второй и третий месяцы весны в Украине будут достаточно теплыми, без значительных осадков в апреле, но с дождями в мае.
Отмечается, что в середине апреля температура может повыситься до +20. Ранее сообщалось, что погодная нестабильность в Украине будет сохраняться до начала апреля. Пока в городах прогнозируются осадки, на некоторых территориях снег и дожди.
Синоптики озвучили прогноз с дождями и штормовым ветром на выходные, осадков не удастся избежать практически по всей территории Украины.
Теги: Украина, Донбасс, погода, снег
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