Строгие правила: с сегодняшнего дня вводятся ограничения по агитации и обнародованию результатов соцопросов

28.03.2019 16:45

28 марта, в четверг, можно будет в последний раз обнародовать результаты социологических исследований в Украине, связанных с выборами.



Как передает replyua.net, 29 марта, в пятницу, можно будет последний раз агитировать за кандидатов в президенты. Об этом говорится в законе о выборах президента Украины. «Запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий - субъектов избирательного процесса и кандидатов на пост президента Украины, в течение последних двух дней перед днем выборов», - говорится в законе.



Кроме того, нужно отметить, что 29 марта является последним днем, когда можно агитировать за какого-либо кандидата, а уже в субботу, 30 марта, будет «день тишины». 31 марта, в день выборов, запрещена любая агитация, а также обнародование соцопросов. Результаты опросов или экзит-полов можно будет обнародовать только после 8:00 вечера, когда закроются избирательные участки.