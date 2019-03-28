Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»

28.03.2019 19:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Украинский телесериал «Сваты» производства студии «Квартал 95» после вступления в законную силу решения Окружного административного суда, отменившего запрет на показ сериала, может вернуться на украинские телеканалы. Об этом сообщила директор по развитию студии «Квартал 95» Ирина Победоносцева.

Так она отметила:

«Решение суда принято, и если оно вступит в законную силу, и если свое решение на запрет отменит Госкино, то я думаю, что да, сериал появится в телевизионной эфире. Но на это еще потребуется какое-то время для соблюдения всех процедур».

Она уточнила, что этот процесс может занять еще несколько месяцев, так как решение о показе будет принимать телеканал 1+1.

Победоносцева подчеркнула:

«Мы надеемся, что решение суда вступит в силу и любимый миллионами украинцев сериал вернется в эфир».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Сваты, сериал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх