- Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»19:20
- «Пасхальный сюрприз»: синоптик озвучил прогноз на майские праздники в Украине18:46
- В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно18:03
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП17:00
- Строгие правила: с сегодняшнего дня вводятся ограничения по агитации и обнародованию результатов соцопросов16:45
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
- День Х еще не настал: сколько еще будут «придерживать» курс доллара в Украине16:00
- Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит15:30
Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»
Украинский телесериал «Сваты» производства студии «Квартал 95» после вступления в законную силу решения Окружного административного суда, отменившего запрет на показ сериала, может вернуться на украинские телеканалы. Об этом сообщила директор по развитию студии «Квартал 95» Ирина Победоносцева.
Так она отметила:
«Решение суда принято, и если оно вступит в законную силу, и если свое решение на запрет отменит Госкино, то я думаю, что да, сериал появится в телевизионной эфире. Но на это еще потребуется какое-то время для соблюдения всех процедур».
Она уточнила, что этот процесс может занять еще несколько месяцев, так как решение о показе будет принимать телеканал 1+1.
Победоносцева подчеркнула:
«Мы надеемся, что решение суда вступит в силу и любимый миллионами украинцев сериал вернется в эфир».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Сваты, сериал
- Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе
- "Запретить надо было не только "Сватов", но и Вову": С14 проехались по Зеленскому
- Олешко: Зеленский настолько любит Украину, что в своих «Сватах» превратил украинские города в российские
- США знают, как помочь Украине добиться мира и выйти из кризиса
- Жебривский: "Донецкая область не является наказанием"
- Какой штраф будут платить украинцы, сжигающие сухие листья
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»19:20
- Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина19:00
- «Пасхальный сюрприз»: синоптик озвучил прогноз на майские праздники в Украине18:46
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно18:03
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП17:00
- Строгие правила: с сегодняшнего дня вводятся ограничения по агитации и обнародованию результатов соцопросов16:45
- Появилось новое видео гибкого смартфона Xiaomi (ВИДЕО)16:30
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева