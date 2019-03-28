Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»

28.03.2019 19:20

Украинский телесериал «Сваты» производства студии «Квартал 95» после вступления в законную силу решения Окружного административного суда, отменившего запрет на показ сериала, может вернуться на украинские телеканалы. Об этом сообщила директор по развитию студии «Квартал 95» Ирина Победоносцева.

Так она отметила:

«Решение суда принято, и если оно вступит в законную силу, и если свое решение на запрет отменит Госкино, то я думаю, что да, сериал появится в телевизионной эфире. Но на это еще потребуется какое-то время для соблюдения всех процедур».

Она уточнила, что этот процесс может занять еще несколько месяцев, так как решение о показе будет принимать телеканал 1+1.

Победоносцева подчеркнула: