Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»

28.03.2019 10:32

Новый закон позволит легально прогуливать работу

Правительство разработало законопроект, который позволит сотрудникам не посещать рабочее место в случае задержки заработной платы на 15 или более дней.

Соответствующий документ опубликован 26 марта.

Сотрудников, которые не являются на работу по причине задержки выплат предприятие не сможет как-либо наказать, а даже наоборот — должно выплачивать не менее двух третей их оклада. На задержку зарплаты также ежедневно будет начисляться пеня в размере 0,06% от размера долга.

В то же время, как сообщается, такое освобождение не будет распространяться на профессии, где отказ от выполнения служебных обязанностей может повлечь угрозу жизни или здоровью других людей.

Напомним, работодателей ждут штрафы за неоформленных сотрудников

В Украине будут штрафовать за зарплату «в конверте». Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров.

Ранее государство снизило налогообложение, но теперь, видимо, проблема осталась нерешенной. За каждого сотрудника, который получает зарплату «в конверте», работодателя обяжут выплатить штраф в размере 125 190 гривен.

Кроме того, в прошлом году привязали пенсионный возраст к стажу, чтобы украинцам было невыгодно работать неофициально. Тем не менее, 46% работодателей знают, как уклониться от налогов.

Источник: https://politeka.net