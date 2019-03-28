- Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»10:32
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Какое наказание ждет украинцев за просрочку «коммуналки»: подробности09:00
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- Как заработать на монетизации субсидий: появились подробности07:45
- В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)07:31
- Монетизация субсидий: в Ощадбанке принимают не все доверенности22:05
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»
Новый закон позволит легально прогуливать работу
Правительство разработало законопроект, который позволит сотрудникам не посещать рабочее место в случае задержки заработной платы на 15 или более дней.
Соответствующий документ опубликован 26 марта.
Сотрудников, которые не являются на работу по причине задержки выплат предприятие не сможет как-либо наказать, а даже наоборот — должно выплачивать не менее двух третей их оклада. На задержку зарплаты также ежедневно будет начисляться пеня в размере 0,06% от размера долга.
В то же время, как сообщается, такое освобождение не будет распространяться на профессии, где отказ от выполнения служебных обязанностей может повлечь угрозу жизни или здоровью других людей.
Напомним, работодателей ждут штрафы за неоформленных сотрудников
В Украине будут штрафовать за зарплату «в конверте». Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров.
Ранее государство снизило налогообложение, но теперь, видимо, проблема осталась нерешенной. За каждого сотрудника, который получает зарплату «в конверте», работодателя обяжут выплатить штраф в размере 125 190 гривен.
Кроме того, в прошлом году привязали пенсионный возраст к стажу, чтобы украинцам было невыгодно работать неофициально. Тем не менее, 46% работодателей знают, как уклониться от налогов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, работа, Кабмин
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль11:00
- 6500 украинских интернет-магазинов подключились к Google Pay10:45
- Украинцам разрешат не выходить на работу в особых случаях: «новый закон»10:32
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Названа дата возможной катастрофы всемирного масштаба09:13
- Какое наказание ждет украинцев за просрочку «коммуналки»: подробности09:00
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%