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«В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»

28.03.2019 19:40
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«В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»

Сегодня новость о внесении известного украинского олигарха Игоря Коломойского в базу «Миротворца» под названием «Чистилище», буквально потрясла множество украинцев. 

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, причиной такому резонансу послужили такие вещи: «Нарушение украинского законодательства о гражданстве путем получения гражданства иных государств. Сознательное участие в дестабилизационных процессах общественно-политической жизни в украинском государстве».

Помимо прочего, Игоря Коломойского обвинили в том, что он якобы «манипулирует общественно-значимой информацией», подчеркнув, что якобы бизнесмен занимается организацией «заранее недостоверной информации на подконтрольном ему телевизионном ресурсе «1+1».



Теги: Донбасс, база данных, миротворец, Коломойский
 
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