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В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)

28.03.2019 07:31
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В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)

Вчера, 27 марта, в Кропивницком, в результате серии взрывов на газовой заправке пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

В ведомстве отметили:

«По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40×12 м) на площади 200 кв. метров. В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу».

Как стало известно, к ликвидации возгорания привлечены 35 человек личного состава и 9 единиц техники.

СМИ, со ссылкой на главу ГосЧС Кировоградской области Виталия Миронюка сообщает, что двое из пострадавших — это спасатели, в то же время данные о пострадавших гражданских уточняются.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, взрыв, заправка
 
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