- Как заработать на монетизации субсидий: появились подробности07:45
- В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)07:31
- Монетизация субсидий: в Ощадбанке принимают не все доверенности22:05
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Зеленский впереди»: политтехнолог Порошенко озвучил кандидатов, которые окажутся во втором туре20:45
- Лета не будет: климатологи дали печальный прогноз для Украины20:30
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление20:15
- Переход на летнее время: украинцам немного помогли20:00
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- Афонские старцы: Новый президент Украины победит Путина19:16
В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)
Вчера, 27 марта, в Кропивницком, в результате серии взрывов на газовой заправке пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
В ведомстве отметили:
«По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40×12 м) на площади 200 кв. метров. В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу».
Как стало известно, к ликвидации возгорания привлечены 35 человек личного состава и 9 единиц техники.
СМИ, со ссылкой на главу ГосЧС Кировоградской области Виталия Миронюка сообщает, что двое из пострадавших — это спасатели, в то же время данные о пострадавших гражданских уточняются.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, заправка
- Туркменский газ пойдет по харцызской трубе
- СБУ не разделяет оптимизма милиционеров по поводу задержания "макеевских взрывателей"
- «Трое насмерть, двое без ног», - результат разборки мины в Фащевке
- В Марьинке на растяжке подорвались две мирные жительницы
- Кто устроил взрыв в Мариуполе?
- Боевики по пьяни лишили газа семь населенных пунктов на юге Донетчины
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Нибиру отменила весну: ученые представили доказательства катастрофических последствий08:00
- Как заработать на монетизации субсидий: появились подробности07:45
- В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)07:31
- Трамп поставил России жесткий ультиматум07:09
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Монетизация субсидий: в Ощадбанке принимают не все доверенности22:05
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- Нибиру начала поражать человечество: ученые забили тревогу21:00
- «Зеленский впереди»: политтехнолог Порошенко озвучил кандидатов, которые окажутся во втором туре20:45
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%