В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно

28.03.2019 18:03

На предприятиях украинского оборонного комплекса было создано электромагнитное оружие, которое сможет выводить из строя электронику врага.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы госпредприятия «Спецтехноэкспорт», входящее в состав «Укроборонпрома». В том числе, известно, что украинские компании подписали соглашение с индийской компанией, заявившей о готовности вложить средства, поскольку проект не дешевый.



Согласно сообщению компании, принцип работы нового оружия – электромагнитное излучение, выводящее из строя военную радиоэлектронную аппаратуру или создает серьезные помехи ее работе, поражает системы энергопитания и системы передачи данных.



«Проведенная работа позволила украинским ученым разработчикам получили надлежащий уровень финансирования … Более того, благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия», – сказал директор ГП «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас.