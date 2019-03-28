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В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно

28.03.2019 18:03
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В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно

На предприятиях украинского оборонного комплекса было создано электромагнитное оружие, которое сможет выводить из строя электронику врага.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы госпредприятия «Спецтехноэкспорт», входящее в состав «Укроборонпрома». В том числе, известно, что украинские компании подписали соглашение с индийской компанией, заявившей о готовности вложить средства, поскольку проект не дешевый.

Согласно сообщению компании, принцип работы нового оружия – электромагнитное излучение, выводящее из строя военную радиоэлектронную аппаратуру или создает серьезные помехи ее работе, поражает системы энергопитания и системы передачи данных.

«Проведенная работа позволила украинским ученым разработчикам получили надлежащий уровень финансирования … Более того, благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия», – сказал директор ГП «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас.



Теги: Украина, Донбасс, оружие
 
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