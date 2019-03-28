- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП17:00
- Строгие правила: с сегодняшнего дня вводятся ограничения по агитации и обнародованию результатов соцопросов16:45
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
- День Х еще не настал: сколько еще будут «придерживать» курс доллара в Украине16:00
- Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит15:30
- Из-за долгов по коммунальным услугам могут отменить субсидию15:15
- Порошенко озвучил детали плана «П»14:45
- Порошенко назвал условия переговоров с РФ14:30
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП
Начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков в комментарии изданию Обозреватель сообщил, что возможной причиной ЧП в Кропивницком является отсоединение шланга от цистерны с горючим, передает replyua.net.
Он также отметил, что по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 272, ч.2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
«Вероятнее всего, при присоединении к цистерне под большим давлением отпал шланг. Это одна из причин, которые мы рассматриваем. Правоохранители пока выясняют детали в рамках уголовного производства, которое открыли работники Кропивницкого отдела полиции», – сказал он. «Что касается деятельности автозаправок, будет предоставляться оценка законности или незаконности их функционирования. Однозначно сказать, сколько таких АЗС в городе, я не могу, будем выяснять этот вопрос», – добавил Козьяков. Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком прозвучали несколько мощных взрывов. ЧП произошло на газовой подстанции по улице Киевской.
Теги: Донбасс, причины, взрыв, Кировоградская область
- Горячий инцидент с олимпийским огнём в Костроме (ВИДЕО)
- Недовольный вердиктом мужчина взорвал гранату прямо в суде: двое погибших (ВИДЕО)
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО
- В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО
- МЧС озвучило причины страшного пожара на харьковской фабрике (ВИДЕО)
- Прокуратура назвала причины взрыва на газопроводе
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП17:00
- Строгие правила: с сегодняшнего дня вводятся ограничения по агитации и обнародованию результатов соцопросов16:45
- Появилось новое видео гибкого смартфона Xiaomi (ВИДЕО)16:30
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
- День Х еще не настал: сколько еще будут «придерживать» курс доллара в Украине16:00
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит15:30
- Из-за долгов по коммунальным услугам могут отменить субсидию15:15
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%