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"Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох
Известный украинский политический обозреватель Карл Волох уверен, что юморист Владимир Зеленский не будет сниматься с выборов в пользу Юлии Тимошенко. Волох прокомментировал в Facebook предстоящие выборы в Украине, передает "Диалог.UA".
Уже в воскресенье, 31 марта, в Украине состоятся выборы президента Украины. Слухи о том, что юморист Зеленский "сольется" в последний момент в пользу Тимошенко очень маловероятны, уверяет Волох. "Во-первых, никто из кукловодов не рискнет сменить кандидата с реально наивысшим рейтингом на сомнительного в надежде на эфемерное "перетекание" электората. Во-вторых, чем он хуже для кукловодов в сравнении с Юлей? С точки зрения управляемости - даже лучше", - объяснил политобозреватель. Он объяснил, почему российские СМИ начали активно рекламировать Зеленского. Это, с его слов, не только "сигнал ватному украинскому избирателю, являющемуся потребителем кремлевского агитпропа, кого нужно поддерживать". Таким образом он готовит еще и население РФ к серьезным изменениям. "Давайте поймем, какую задачу ставит Путин на этих выборах и какие у него сложности в связи с ней. Задача, как вы понимаете - привести к власти такого человека, с помощью которого можно будет расколоть мировую антикремлевскую коалицию, прорвать международную изоляцию и добиться смягчения санкций. Для этого придется идти на некоторые уступки Украине, в частности, на Донбассе. Главная сложность здесь на "внутреннем рынке" - это показать, что сделал он (Путин) это не из слабости, а потому, что избран "правильный" человек, признающий власть сюзерена. "Малорос" Зеленский для этого подходит как нельзя лучше, тем более, что мирную программу Медведчука (читай: Путина) он уже озвучил почти полностью, чем и подтвердил Путину готовность играть в команде. Потому в РФ и началась подготовка общественного мнения к будущим шагам навстречу", - поделился мнением Волох. Он констатировал, что Тимошенко уже проиграла выборы. "Москва в союзе с "патриотичным олигархом" Беней даст нам бой именно здесь, Зеленский никуда сниматься не будет", - заверил он.
Теги: Донбасс, Москва, бой, Владимир Зеленский, Тимошенко
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