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Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ
Вчера на заседании ТСК, разбирающейся с причинами убийственно низкой обороноспособности ВСУ к 2014 году, прозвучал интересный факт: меньше, чем за год руководства министерством обороны полковником Анатолием Гриценко было продано 919 танков, объявленных избыточным имуществом, а это почти втрое больше, чем стоит сейчас на вооружении ВСУ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Карл Волох.
По его словам, средняя цена составляла около 40 тысяч долларов. И только один танк был продан по цене вдесятеро выше – Министерству обороны США. Блогер пишет, ясное дело, что для суда это не доказательство, но украинцам это дает индикацию, какова была реальная рыночная цена продававшихся танков. Просто с американцев не решились попросить откат.
Карл Волох отмечает, что так, конечно же, действительно, честных больше и честные рулят. Вопрос только, в какой стране и какое отношение к этим самым честным имеет Анатолий Гриценко.
Теги: Украина, Донбасс, торговля, честность, выборы президента, распродажа, ВСУ
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